Голова Кривоозерської райдержадміністрації Олексій Мірошниченко разом із депутатом Миколаївської обласної ради Сергієм Наказенко та начальником районного відділу освіти Валентиною Голинською передали школам району чергову партію комп’ютерного обладнання – мультимедійні проектори та ноутбуки.
Як зазначив голова райдержадміністрації, – «незважаючи на складну ситуацію в країни, для покращення матеріальної бази закладів освіти держаними органами і депутатським корпусом прикладаються значні зусилля. У минулому році за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів ми придбали комп’ютерну техніку та нові меблі на 380 тисяч гривень і у цьому році виділено більше ніж на 500 тисяч».
Крім цього за результатами 2016-го року Кривоозерщина посіла перше місце в області за обсягами фінансування ремонтних робіт у школах та дитячих садочках, які склали майже 2,5 мільйонів гривень за рахунок коштів бюджетів усіх рівнів та спонсорської допомоги. За рахунок цих коштів було проведено ремонт систем опалення у двох школах та двох дитсадках, в чотирьох школах встановлено сучасні економічні твердопаливні котли, одну школу переведено на електроопалення, забезпечено реконструкцію внутрішніх санвузлів у семи школах, проведені інші ремонтні роботи.
У той же час, незважаючи на покращення умов навчання, рівень знань сучасних школярів поступається тим часам, коли у розпорядженні вчителя були тільки дошка, крейда та примітивні наочні посібники. Це тим більш помітним є на прикладі сільських шкіл, де через суттєве скорочення кількості школярів утворилися майже індивідуальні умови і навчання одного школяра вартує близько 20 тисяч гривень, значно перевищуючи витрати на підготовку міських школярів, які складають біля восьми тисяч гривень. «Тож ми повинні зробити так, щоб сільські школи позбулися відчуття такої меншовартості, –зазначив Олексій Мірошниченко. – У цьому плані вкрай важливим є забезпечення сучасним обладнанням, яке має сприяти підвищенню рівня навчального процесу».