Прокуратурою Миколаївщини вжито заходи щодо повернення у державну власність особливо цінних земель площею 45 га, розташованих у межах прибрежно-захисної смуги Тилігульського лиману.
Наразі рішеннями судів першої та апеляційної інстанцій підтверджено законність вимог прокурора щодо визнання незаконними та скасування наказів Головного управління Держгеокадастру в області, якими було надано право власності на зазначені землі для ведення фермерського господарства, із зобов’язанням повернути їх у власність держави.
Завдяки принциповій позиції Березанського відділу Миколаївської місцевої прокуратури №1, рішення суду виконано, земельну ділянку повернуто державі та вчинено стосовно неї відповідні реєстраційні дії.
ДОВІДКА «УК»
Тилігульський лиман знаходиться на межі Миколаївської та Одеської областей та вважається одним із найчистіших лиманів Північно-Західного Причорномор’я. Тилігул – заповідний об’єкт, де ростуть 620 видів рослин та гніздяться 270 видів пернатих, занесених до Червоної книги України та Європейського червоного списку. Його територія має важливе культурне значення.
На узбережжі лиману виявлено низку поселень епохи пізньої бронзи, античної доби, черняхівської культури. Тилігул був одним із районів найбільш ранньої українсько-козацької колонізації.