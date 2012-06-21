З часу запровадження ініціативи про надання землі учасникам антитерористичної операції і до сьогодні у Миколаївській області військовослужбовці вже завершили процес оформлення у власність 2 116 земельних ділянок.
Головне управління Держгеокадастру у Миколаївській області повідомляє, що проекти землеустрою затверджені на ділянки загальною площею понад 3 759,24 гектарів. Найбільшу кількість земельних ділянок учасникам АТО надали у Вознесенському, Первомайському, Миколаївському та Новобузькому районах.
Загалом в області учасники АТО та члени родин загиблих військовослужбовців отримали 4 863 дозволи на розроблення проектів землеустрою для відведення землі. Після завершення процедури оформлення земельних ділянок військові отримають у власність землі загальною площею понад 8841, 2542 гектарів.