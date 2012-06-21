Напередодні Нового року у селі Шурине Миколаївського району відкрився дитячий садочок.
«Ми ще з 2006 року розпочали копітку роботу над відновленням діяльності дитсадка. Було чимало паперової тяганини. Виникли проблеми із фінансуванням на «вищому» рівні. Тому громада вирішила діяти самотужки. Активними були останні три роки, а вирішальним, насиченим став 2016 рік», — зазначив Безводненський сільський голова Микола Бойчук.
У дитячому садочку встановили систему опалення, стелю обшили гіпсокартоном. Було придбано тюлі, музичне обладнання та телевізор. Біля закладу встановили нове огородження.
Ремонт ДНЗ було зроблено за кошти сільської ради. Відкриттю сприяли депутати обласної і районної рад, а фінансову допомогу надали місцеві підприємці.
Наразі дошкільний заклад відвідують 14 осіб, однак за планом незабаром до нього долучаться діти із сіл Безводне та Чумаки.