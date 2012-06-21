У рамках проведення операції «Акциз 2017» податкова міліція Головного управління ДФС у Миколаївській області перекрила канал постачання контрабандного спирту, який використовувався для виготовлення фальсифікованих алкогольних напоїв. Так в ході обшуку, в одному з агентств поштових відправлень м. Миколаєва з незаконного обігу вилучено контрабандний спирт у кількості 440 літрів на загальну суму 44 тисячі гривень.
За даним фактом розпочато досудове розслідування. До Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення за статтею, що передбачає відповідальність за незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів.
Міра покарання — штраф у сумі від 500 до 1050 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, або обмеження волі на строк до трьох років з конфіскацією незаконно виготовленої продукції та обладнання для її виготовлення.