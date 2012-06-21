За дев’ять місяців нинішнього року державні виконавці Миколаївщини стягнули вдвічі більшу суму боргів з аліментів, ніж за весь 2017 рік. Так, з початку року стягнуто понад 86 мільйонів гривень з аліментів для понад 14 тисяч дітей. Про це повідомив начальник Головного територіального управління юстиції у Миколаївській області Роман Возняк. Завдяки встановленню до горе-батьків обмежень у праві на виїзд за кордон, керування транспортними засобами, користування зброєю та полювання, виплачено борги з аліментів, що накопичувалися роками. Так, Снігурівським районним відділом ДВС було стягнуто понад 172 тисячі гривень аліментів лише в рамках одного провадження.
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