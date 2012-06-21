Олена ІВАШКО,

«Урядовий кур’єр»



У селі Новополтавка Новобузького району Миколаївської області відкрито гранітний знак, який вшановує пам’ять про колишнього директора місцевої школи Соломона Берлінера, його родину та учнів, яких нацисти розстріляли у вересні 1941-го року. Тоді було розстіляно майже 80% мешканців єврейської сільськогосподарської колонії, яка існувала в цьому селі. За різними даними, — від 600 до 830 людей похилого віку, жінок та дітей.

Організував відкриття знаку та урочистий мітинг миколаївський Благодійний фонд «Пам’яті жертв Голокосту».

Як повідомили у фонді, у такий спосіб увічнено пам’ять про події вересня 1941-го року та про мирних жителів-жертв нацизму. Тоді людей спочатку загнали до великого продовольчого магазину-складу в центрі села. Потім погнали на край села, де були вириті протитанкові рови. Коли прибули на місце, змусили всіх роздягтися і зібрати всі речі окремо. Підводили по четверо до краю і розстрілювали з автоматів. Першими намагалися вбивати дітей, потім їхніх батьків. З односельцями був директор школи, якого поважали в селі, — Соломон Мойсейович Берлінер з родиною. Він зібрав дітей-учнів, вони взялися за руки і заспівали пісні, яким він їх навчив в школі.

Трохи присипані землею жертви пролежали аж до звільнення села від окупантів. Лише у 1965-му році на місці братської могили дозволили встановити пам’ятник без вказування національності знищених людей. У 2006-му році ініціативна група Миколаївського товариства єврейської культури зібрала кошти всіх небайдужих, на які поховали жертв за єврейською традицією, спорудивши Меморіал пам’яті жертв Голокосту села Новополтавка. У нинішньому році ініціативна група встановила гранітні плити з відомими на цей момент іменами жертв. Рабин прочитав поминальну молитву. За станом меморіалу слідкуватимуть учні Новополтавської школи, місцеві активісти та представники громадських єврейських організацій.

Благодійний фонд «Пам’яті жертв Голокосту» розшукав рідних Соломона Берлінера. Ним виявився нинішній громадянин США Вадим Генбойм, який надав допомогу у створенні меморіалу, та передав школі матеріали про родину свого родича.