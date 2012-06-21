У четвер, 13 липня, заступник міністра енергетики та вугільної промисловості Наталія Бойко провела робочу зустріч з представниками компанії TBEA International Ltd. Як повідомляє прес-служба міністерства, під час зустрічі мова йшла про реалізацію проекту будівництва вітрової електростанції у Миколаївській області.
«Представники компанії повідомили, що компанія виявила зацікавленість щодо участі у низці проектів, окреслили основні переваги та зазначили, що пілотний проект в Україні вже пройшов усі необхідні експертизи та отримав позитивний висновок, зокрема і щодо впливу на довкілля. Також наголосили про важливість будівництва об’єкта для вирішення соціальних питань, оскільки, згідно з проектом, планується створити 1000 робочих місць на етапі будівництва та 100 для обслуговування збудованої електростанції», – йдеться у повідомленні прес-служби.
У міністерстві зазначають, що компанія TBEA International Ltd є виробником сучасного обладнання у сфері енергетики. Наразі керівництво компанії та технічні спеціалісти проводять зустрічі з представниками державних органів та українськими партнерами, зокрема НЕК «Укренерго», ДП «Енергоринок» тощо.