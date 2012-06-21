У смт Криве Озеро почало працювати нове підприємство з виробництва мінеральної води. Мінеральна вода «Крона» добувається у селищі зі свердловини глибиною 100,3 м родовища «Кривоозерське-2», потужність виробничої лінії дозволяє випускати три тисячі пляшок води за годину. На цей час продукція підприємства вже почала поступати до мережі роздрібної торгівлі.
Голова Кривоозерської райдержадміністрації Олексій Мірошниченко ознайомився із процесом виробництва ТОВ «Компанія Крона». Спілкуючись із директором Ігорем Васьківим та працівниками підприємства, керівник району підкреслив, що розвиток підприємницької діяльності і відкриття нового виробництва є дуже важливим для економіки регіону, оскільки обумовлює створення робочих місць і зростання податкових надходжень для забезпечення соціальної сфери. Він побажав, щоби продукція підприємства стала такою ж відомою, як мінеральна вода торгівельної марки «Кривоозерська», що славить район та Миколаївщину на українському ринку харчових продуктів.