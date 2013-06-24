Прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час онлайн-виступу на урочистому відкритті Центру посилення спроможностей з відбудови та модернізації України наголосив, що особливим пріоритетом має стати створення сильних проєктних команд у регіонах та громадах. Центр відкрито за підтримки уряду України, Групи Світового банку та за співорганізації Київської школи економіки.

«Відновлення — одне з наших головних завдань та пріоритетів. Повноцінне відновлення України буде найбільшим подібним проєктом із часів Другої світової війни. Тому одночасно з реалізацією точкових проєктів та програм ми повинні мати helicopter view на те, що і як робитимемо», — зауважив Денис Шмигаль.

На думку уряду, успішна відбудова має п’ять компонентів: стратегія, ресурси, інфраструктура реалізації, сильні проєктні команди виконавців, формування коаліції відновлення з міжнародних партнерів, бізнесу, громадянського суспільства.

«Наша стратегія за останній рік була в тому, що ми маємо почати відновлення, незважаючи на війну. Стратегія також передбачає оцінку наших втрат та потреб на відбудову», — зазначив Прем’єр-міністр.

Як повідомив Денис Шмигаль, за останній рік уряд створив інфраструктуру відбудови: Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України, Держагентство відновлення, Спеціальний фонд з ліквідації наслідків агресії. Кабмін ухвалив рішення про створення у восьми міністерствах та 12 регіонах посади заступників з відновлення.

«Частково переформатували завдання в межах Координаційної платформи донорів. Тепер у межах платформи акцент не тільки на макрофінансову допомогу, а й на відбудову. Працюємо разом із країнами G7, ЄС та міжнародними фінансовими організаціями. Маємо десятки успішних проєктів зі Світовим банком, ЄБРР, ЄІБ, USAID, JICA та іншими нашими союзниками», — зауважив очільник уряду.

Прем’єр-міністр подякував усім партнерам, зокрема Світовому банку, які допомагають Україні на цьому шляху, повідомляє департамент комунікацій Секретаріату КМУ.