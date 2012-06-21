Представники Кабінету Міністрів інспектували контрольні пункти в’їзду-виїзду, що розташовані на території Херсонської області. Як зазначив заступник Міністра інфраструктури України Юрій Лавренюк, найближчим часом на всіх КПВВ області буде створено автобусні станції з облаштованими сервісними зонами, залами очікування та ЦНАПом задля комфорту громадян, які перетинають адмінмежу з Кримом та очікують в черзі.
«Крим дивиться на Україну через Херсонщину, — зазначив голова Херсонської облдержадміністрації Андрій Гордєєв. — Тому одним із завдань влади та Уряду є питання розвитку інфраструктури Херсонської області».
Він розповів, що до 10 березня члени робочої групи, що інспектували контрольні пункти в’їзду-виїзду на адміністративній межі з Кримом, мають надати технічні вимоги щодо облаштування КПВВ, такі як на європейських кордонах. А до 1 липня слід забезпечити громадянам комфортні умови для перетину адмінмежі. Також Андрій Гордєєв додав, що на облаштування цих пунктів з обласного бюджету буде виділено мінімум 10% співфінансування.