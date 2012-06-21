Сьогодні зранку, в Оболонському районі стався масштабний прорив труби. Про це повідомляє прес-служба «Київводоканалу» на своїй сторінці у Facebook.
Аварійна бригада, яка приїхала за адресою вулиця Північна, виявила пошкодження на водопровідній мережі Д-250 мм, що спричинило великий виток води.
Проведення робіт ускладнено через великий шар снігу на місці аварії. На даний момент виток локалізований. Від водопостачання відключено 5 будинків по вул. Героїв Дніпра. Є необхідність відкачати воду із колодязів і виконати переключення.