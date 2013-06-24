Оборонна промисловість — ключ до спільної безпеки України та всієї Європи. Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба під час пресконференції за підсумками переговорів з високим представником ЄС із закордонних справ та політики безпеки Жозепом Боррелем.

Міністр зазначив, що під час зустрічі детально обговорювали нагальні питання необхідності створення пан’європейського простору та розроблення євроатлантичного комплексу оборони для гарантування безпеки в Європі.

«Важливо створити пан’європейський простір, в якому держави діятимуть разом, представники оборонної промисловості координуватимуть дії, де всі процеси буде синхронізовано та об’єднано, Європа надаватиме постійну підтримку Україні й так підтримуватиме свої оборонні спроможності та збройні сили», — наголосив міністр.

Дмитро Кулеба висловив упевненість, що пан’європейський простір у галузі оборонної промисловості має об’єднати не тільки держави-члени ЄС, а також держави, що мають статус кандидата та є однодумцями.

Міністр закордонних справ наголосив, що для України важливо реалізувати рекомендації Єврокомісії та після ухвалення рішення Європейської ради про початок переговорів якнайшвидше перейти до конкретних кроків на шляху до членства України в Європейському Союзі.

«Найкраща гарантія безпеки — саме членство України в Євросоюзі, але це гарантія безпеки не тільки для України, не тільки для Європи, а й для всього світу», — підкреслив міністр.

Під час переговорів Дмитро Кулеба та Жозеп Боррель досягли згоди щодо необхідності ухвалення заходів для обмеження росії виробляти ракети і дрони, використання заморожених російських активів для відбудови України, повідомляє Міністерство закордонних справ.