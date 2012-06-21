Служба безпеки України викрила на хабарі прокурора Іллічівської місцевої прокуратури Одеської області
Про це повідомляє прес-служба СБУ.
Правоохоронці встановили, що прокурор через адвоката вимагав від мешканця Одеської області п’ять тисяч доларів США за непритягнення до кримінальної відповідальності та зняття арешту з майна.
Чоловік підозрюється у службовому підробленні, привласненні, розтраті майна чи заволодінні ним через зловживання службовим становищем. Оперативники спецслужби затримали прокурора, згідно зі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України, після отримання всієї суми хабара в Одесі біля однієї з адміністративних будівель обласної прокуратури.
Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 190, ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 27, ч. 3 ст. 369 Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру в скоєнні злочину та обрання запобіжного заходу.