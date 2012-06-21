До суду скеровано обвинувальні акти щодо осіб, причетних до підриву БТР у Біляївському районі у вересні 2014 року. Про це повідомляє Прес-служба прокуратури Одеської області. Йдеться про двох осіб, підозрюваних в участі у терористичній групі, вчиненні теракту, незаконному придбанні та зберіганні боєприпасів і вогнепальної зброї. Досудове розслідування здійснювало управління СБУ в Одеській області.
Під час спеціального (заочного) досудового розслідування встановлено, що підозрюваний вступив у злочинну змову з особами для вчинення теракту. У вересні 2014 року члени терористичної групи виїхали до блокпосту в Біляївському районі та підірвали бронетранспортер за допомогою реактивної протитанкової гранати. Після чого підозрювані викинули пусковий пристрій у ставок в іншому районі області. Нагадаємо, прокуратура області у вересні 2016 року скерувала обвинувальний акт стосовно одного з учасників вказаної групи до суду для розгляду по суті. Тепер же на лаву підсудних потраплять ще двоє.