На Одещині колектив 28-ї окремої механізованої бригади оперативного командування «Південь» після повернення із зони проведення АТО розгорнув інтенсивну діяльність у парку бойових машин військової частини. Щодня військовослужбовці бригади ремонтують та відновлюють пошкоджену під час проведення АТО штатну бойову техніку та озброєння.
До робіт долучається максимальна кількість особового складу, проте найбільше навантаження на фахівців ремонтних підрозділів, автомобільної та бронетанкової служб бригади, повідомляють у Міноборони. На завершальному етапі військові фарбують техніку у захисний темно-зелений колір та наносять на корпус камуфляжний піксельний малюнок.