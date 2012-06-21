В Одеській області вигоріло понад
Директор парку наголошує, що знищено понад
Другий осередок займання — поблизу села Трихатки, за словами пана Русєва, вдалося загасити завдяки оперативній діяльності майстра нацпарку Євгенії Чередюк і сил ДСНС, які оперативно прибули на її виклик.
«Тут згоріло до
Звернення до поліції для пошуку підозрюваних, які вчинили підпал, він вважає безглуздим і безперспективним. На думку директора парку, поліція саботує розслідування правопорушень, скоєних на території «Тузловських лиманів» у зв'язку із зацікавленістю окремих чиновників і колишніх правоохоронців.
Водночас, керівництво нацпарку направило відповідну оперативну інформацію в Міністерство екології та природних ресурсів і розпочало власне розслідування.
Тузловські лимани — національний природний парк, розташований на території Татарубнарського району Одеської області. Створений 1 січня 2010 року. Площа —