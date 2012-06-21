В Одеській області вигоріло понад 10 га території національного природного парку «Тузловські лимани». Про це сьогодні у Facebook повідомив директор парку Іван Русєв. «Вандали спиляли інформаційні щити парку, встановлені за благодійні гроші. Пожежа палала на піщаному пересипу нацпарку майже добу. Спроби гасіння пожежі силами служби державної охорони нацпарку не дали успіху. Пожежні туди фізично дістатися не можуть, а протипожежної техніки у нас ніякої немає», — написав пан Русєв.

Директор парку наголошує, що знищено понад 10 га цінних природних територій в зоні регульованої рекреації заповідника, а також місця відпочинку і годування тисяч мігруючих птахів і комах.

Другий осередок займання — поблизу села Трихатки, за словами пана Русєва, вдалося загасити завдяки оперативній діяльності майстра нацпарку Євгенії Чередюк і сил ДСНС, які оперативно прибули на її виклик.

«Тут згоріло до 1 га водно-болотної рослинності», — зазначив пан Русєв.

Звернення до поліції для пошуку підозрюваних, які вчинили підпал, він вважає безглуздим і безперспективним. На думку директора парку, поліція саботує розслідування правопорушень, скоєних на території «Тузловських лиманів» у зв'язку із зацікавленістю окремих чиновників і колишніх правоохоронців.

Водночас, керівництво нацпарку направило відповідну оперативну інформацію в Міністерство екології та природних ресурсів і розпочало власне розслідування.

Тузловські лимани — національний природний парк, розташований на території Татарубнарського району Одеської області. Створений 1 січня 2010 року. Площа — 27865 га. Загальна площа водних дзеркал водойм — 206 кв. км. Система озер, розташованих в парку, має статус водно-болотних угідь міжнародного значення, відповідно до Рамсарської конвенції, з особливим охоронним режимом.

УНІАН 