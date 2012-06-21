Осередок азійської перелітної саранці, яка заполонила анексованний Крим, імовірно, розташований у Краснодарському краї Російської Федерації, що окупувала півострів.

Про це повідомив кандидат біологічних наук, співробітник Інституту зоології Національної академії наук України Григорій Попов.

«Швидше за все, до Криму саранча потрапила з Краснодарського краю Росії, де вона накопичується роками і тихесенько існує, не підвищуючи чисельності, в гирлах великих річок. Саранча здатна долати сотні кілометрів, а 300-400 кілометрів для неї не питання… Головна особливість саранчі – вона реагує на будь-які погодні зміни нинішнього року. У нас є клімат, а є погода, коли ось зараз все відбувається: вона може сильно змінюватися навіть при абсолютно однаковому кліматі. Погода може бути різна в різні сезони», – зауважив Попов.

Фахівець наголосив, що навіть якщо зараз в анексованому Криму нашестя сарани зупинено, є великі ризики, що ситуація повториться наступного року.

«Ці величезні зграї. Якщо б скупчення саранчі були маленькими, то цієї проблеми просто не було б. Зграї саранчі можуть бути більше 100-150 кілометрів…

У Африці нещодавно був найбільший спалах саранчі у 21 столітті. Від нашестя комах постраждали економіки декількох держав. Кількість саранчі у найбільших зграях досягала 70 мільярдів комах», – розповів Попов. 