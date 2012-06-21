Серед товарів, які найчастіше незаконно намагаються провезти через лінію розмежування на тимчасово окуповану територію Донбасу, — речі першої необхідності: медикаменти чи продукти харчування, оскільки вони значно якісніші й дешевші, ніж той непотріб, яким завалили «щедрі брати» тамтешні базари і магазини. Цього разу правоохоронці виявили в одного з подорожніх велику партію срібних прикрас. Сталося це на КПВВ «Гнутове», де відзначилися оперативні співробітники Донецько-Луганського управління Державної прикордонної служби України, які входять до складу підрозділів операції Об’єднаних сил. Під час огляду одного з автомобілів вони виявили поліетиленовий пакунок, набитий виробами з металу, візуально схожого на срібло.
«33-річний житель Маріуполя, прямуючи до Донецька, спробував провезти 3,5 кілограма виробів, заховавши їх під панель власного автомобіля. З пояснень водія вироби начебто належать його матері, жительці міста Авдіївка, яка їх скуповувала, щоб перепродати на окупованій території», — йдеться у повідомленні пресслужби ООС.
Розслідування триває, виявлені товари вилучили представники Державної фіскальної служби України для подальшого процесуального оформлення.