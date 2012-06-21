Володимир ГАЛАУР,
«Урядовий кур’єр»
Завдяки ефективній реалізації територіальної угоди між Харківською облдержадміністрацією, спільними представницькими органами сторін роботодавців та профспілок Харківської області на 2016 - 2018 роки в регіоні досягнуто економічного розвитку у соціальній і економічній сферах області.
«Сьогодні Харківщина є єдиним з промислово розвинених регіонів України, де виробництво зростає безперервно вже два роки поспіль. Наразі зростання становить понад 6%, а у машинобудуванні – майже 10%, і така динаміка вже забезпечує позитивний фінансовий результат, – розповів директор департаменту соціального захисту населення ХОДА Юрій Шпарага. – І головне, на підприємства почали повертатись робітничі та інженерні кадри. Минулого року, вперше за останні роки, чисельність працівників у промисловості почала зростати, протягом 2017 року в промисловості створено майже 3700 нових робочих місць».
Він також зазначив, що своєчасне впровадження нового мінімального розміру заробітної плати сприяло досягненню зростання заробітної плати в січні 2018 року до 6680 грн (або на 26,9 %). Цей фактор став одним із визначальних у поверненні робітничих та інженерних кадрів на підприємства регіону.