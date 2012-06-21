Міністерство аграрної політики та продовольства України презентувало концепцію розвитку фермерських господарств та сільськогосподарської кооперації на 2018—2020 роки. Як зазначив під час брифінгу перший заступник міністра Максим Мартинюк, уряд уперше сформулював пріоритет підтримки фермерства як основи майбутнього соціально-економічного устрою на селі.
За його словами, розвиток фермерства для уряду дорівнює розвитку сільської місцевості. Якщо в кожному селі буде 3—4 фермери, то вони і родини свої залучатимуть, і створюватимуть робочі місця для інших. Тоді й село розвиватиметься, поліпшуватиметься демографія. Збільшуватиметься й питома вага фермерства у ВВП країни.
«Нині фермерство не може похвалитися внеском у ВВП країни — лише 6—8%. Тому йому потрібне технічне й технологічне переоснащення. Тепер переважно так: людина, маючи кілька корів, — фермер лише де-факто, але не де-юре. Тому він поза бюджетною підтримкою. Як таких залучити у фермерство? Лібералізувати податкову звітність. Для людини із середньою освітою заповнення звітних документів не має бути складним. Фермер не повинен додатково залучати бухгалтера», — наголосив Максим Мартинюк.
У держбюджеті-2018 закладено мільярд гривень для фермерів. Куди саме підуть ці кошти? Міністерство найближчим часом опрацює це з Асоціацією фермерів та приватних землевласників України. А саму державну програму підтримки фермерства заплановано на 3 роки.
Заступник міністра уточнив, що є ще 2—3 місяці, щоб наповнити програму конкретним змістом. Уряд не розпорошував коштів, а вирішив зосередитися на тваринництві. Нині 90% фермерів займаються рослинництвом, а для тваринництва потрібні тривалі інвестиції, більші витрати на робочу силу, бо це не сезонна робота. Мільярд гривень піде на стартовий капітал для тих, хто захоче займатися фермерством, маючи паї, але не маючи змоги йти у банк. Гроші використовуватимуть і для відшкодування витрат на реконструкцію ферм, на поліпшення захисту від хвороб. Половину фінансування спрямують на створення переробки на селі.