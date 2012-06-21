Третього липня в Росію прибуде голова КНР Сі Цзіньпін з офіційним візитом. Після цього він відправиться в Німеччину.
Про це повідомив офіційний представник МЗС КНР Лу Кан.
«В ході візиту в Росію голова КНР проведе зустріч і переговори з президентом РФ Володимиром Путіним, - сказав Лу Кан. - Лідери обміняються думками про те, як поглибити відносини всеосяжного стратегічного партнерства і співпраці, а також зміцнити політичну довіру між країнами».
«На запрошення канцлера ФРН Ангели Меркель голова КНР Сі Цзіньпін також візьме участь в саміті G20 в Гамбурзі з 7 по 8 липня», - зазначив він. «Деталі про програму та порядок денний для цих візитів будуть повідомлені пізніше», - резюмував офіційний представник МЗС Китаю.