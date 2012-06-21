Промоутер спортсмена забронював на 5 серпня арену Staples Center в Лос-Анджелесі.
Український боксер, чемпіон світу за версією WBO в другій напівлегкій вазі Василь Ломаченко повернеться на ринг на початку серпня. Про це повідомляє Los Angeles Times.
"Український боксер проведе черговий захист титулу в США", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що промоутер Ломаченка Боб Арум забронював для Василя на 5 серпня арену Staples Center в Лос-Анджелесі.
За інформацією видання, найбільш імовірним суперником українця стане колишній чемпіон світу за версією WBA Орландо Салідо. Саме мексиканець завдав єдиної поразки Ломаченку в його професійній кар'єрі. Таким чином у Василя буде прекрасна можливість взяти реванш у свого кривдника.
Нагадаємо, 8 квітня Василь Ломаченко відстояв титул чемпіона світу за версією WBO в напівлегкій вазі, впевнено перемігши американця Джейсона Сосу технічним нокаутом в дев'ятому раунді.