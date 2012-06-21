З понеділка, 4 вересня, Україну очікує дощова погода на заході, півдні, в центрі та на сході країни. Про це свідчать дані Гідрометеорологічного центру. У Києві пройде невеликий дощ.
Температура вночі близько 15-17 градусів, вдень 26-28 градусів. У Львові понеділок також буде з опадами. Температура вночі 11-13 градусів, вдень 14-16 градусів. В Одесі 4 вересня пройдуть сильні дощі. Температура вночі 19-21 градусів, вдень 23-25 градусів. У Харкові без опадів. Температура вночі 14-16 градусів, вдень 23-25 градусів. У Дніпрі в понеділок буде хмарно, проте без дощів. Температура вночі 16-18 градусів, вдень 26-28 градусів. У Карпатах пройдуть дощі. Температура вночі 13-15 градусів, а вдень підніметься до 16-18 градусів.
У вівторок, 5 вересня, циклон переміститься із заходу і півдня на північні, центральні і східні області країни. У Києві пройдуть сильні дощі. Температура вночі близько 12-14 градусів, вдень 18-20 градусів. У Львові вівторок також з опадами. Температура вночі 9-11 градусів, вдень 16-18 градусів. В Одесі 5 вересня хмарно, проте без дощів. Температура вночі 14-16 градусів, вдень 23-25 градусів. У Харкові очікуються сильні дощі з грозами. Температура вночі 13-15 градусів, вдень 20-22 градусів. У Дніпрі 5 вересня також пройдуть грозові дощі. Температура вночі 14-16 градусів, вдень 24-26 градусів. У Карпатах прогнозують опади. Температура вночі 10-12 градусів, а вдень підніметься до 16-18 градусів.