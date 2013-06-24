Центр протидії дезінформації при РНБО України спростував маніпулятивну інформацію росії про те, що «економіка рф витримала перший удар санкцій» і прогнозує, що у травні може бути визнано дефолт рф.

Про це Центр протидії дезінформації повідомив в Телеграмі, передає Укрінформ.

«Санкції не означають раптову «смерть» економіки держави, рестрикції провокують ланцюгову реакцію. 4 квітня росія не змогла сплатити зовнішні борги у валюті. Якби не санкції, протягом місяця рф ще могла б знайти долари або євро та розрахуватися із кредиторами. Через це 4 травня світ може визнати дефолт росії. Наступним етапом може стати стягнення боргових зобов’язань з держави, що також матиме наслідки», - наголошують в ЦПД.

Так, за прогнозом аналітиків, тривала війна з Україною може коштувати росії понад 20 млрд доларів на день. Йдеться про прямі і непрямі витрати, включаючи й зниження обсягів виробництва через санкції, що своєю чергою призведе до безробіття.

У Центрі нагадали, що понад 400 світових компаній оголосили бойкот росії та залишили ринок рф. Наслідок - дефіцит товарів, зростання цін, звільнення співробітників.

Водночас, ЄС та США готують новий пакет санкцій проти росії.

Як повідомляв Укрінформ, у ЄС активно обговорюють ембарго на російські енергоносії, однак деякі країни, як-от Австрія, Німеччина та Угорщина, виступають проти повної заборони на російський газ.

24 лютого президент рф Володимир путін оголосив про початок повномасштабного вторгнення в Україну. російські військаобстрілюють і руйнують ключові об'єкти інфраструктури, здійснюють масовані обстріли житлових районів українських міст та сіл з використанням артилерії, реактивних систем залпового вогню, балістичних ракет, авіабомб.