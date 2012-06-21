Інна ОМЕЛЯНЧУК,
«Урядовий кур’єр»
Білі чорниці з’явилися на Поліссі: користувачі активно викладають їх фото в мережу. Ростуть вони маленькими острівцями серед звичайних чорних, але більші за розмірами й соковитіші, розповідають досвідчені ягідники. Природа білої чорниці поки що невідома. Але науковці кажуть, що це генетична мутація, пов’язана з геном, який відповідає за барвник лісової ягоди.
Білу чорницю можна знайти в Карелії, – хоча й там вона є рідкістю. А ще такий лісовий трофей зустрічається поблизу фінського Суомі або білоруського Гомеля. На українському ж Поліссі білої чорниці досі не бачили.