Cьогодні під час патрулювання на виїзді з Кременчука інспектори побачили автомобіль ЗАЗ-1102 «Таврія», що рухався, порушуючи правила дорожнього руху.
Про це повідомила патрульна поліція Кременчука.
Поліцейські зупинили цей транспортний засіб та з’ясували, що керував ним 30-річний громадянин. Спілкуючись із водієм патрульні помітили, що він має ознаки наркотичного сп’яніння, однак від проходження процедури освідування він відмовився у присутності двох свідків.
На водія «Таврії» склали протокол за статтею 130 КУпАП (керування ТЗ у стані сп’яніння).
Чоловік поводився підозріло та намагався втекти від патрульних, однак його наздогнали та затримали.
Під час поверхневої перевірки у чоловіка виявили предмет схожий на пістолет.
На місце події патрульні викликали слідчо-оперативну групу Кременчуцького районного відділення поліції.