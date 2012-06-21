Олександр ДАНИЛЕЦЬ,
«Урядовий кур’єр»
Полтавська облдержадміністрація долучиться до капітального ремонту дороги Харків – Київ – Довжанський у межах Полтави на умовах співфінансування з Полтавською міською радою та готова виділити на проведення робіт 50 мільйонів гривень. Це ініціатива голови Полтавської ОДА Валерія Головка, який розповів, що ділянка зазначеної автодороги не дає йому спокою. Адже уже тривалий час знаходиться у жахливому стані. Тому й звернулися з відповідною пропозицією до міськради.
– Ми, – сказав він, – готові брати на себе відповідальність та розпочинати ремонт. Тепер слово за міською радою. Звертаюся з проханням до міського голови та депутатського корпусу якнайшвидше владнати усі нюанси та розпочати роботу. Полтавська ОДА готова розробити проектно-кошторисну документацію власним коштом, але для цього міська рада повинна надати дозвіл «Агентству місцевих доріг Полтавської області», але досі цього не зробила.
Цьогоріч на баланс Полтавської ОДА перейшло більше 7 тисяч кілометрів автошляхів, якими опікувалася обласна Служба автодоріг. Полтавська ОДА розпочала ямковий ремонт у всіх районах, на який виділили понад 47 мільйонів гривень. Тільки за останні дні липня підрядники відремонтували 7 автошляхів.
Тривають в області й поточні середні ремонти доріг. До кінця року капітально відремонтують 4 дороги обласного значення. На початку червня ОДА відремонтувала дорогу від Котельви до туристичного місця Більськ, яка не знала ремонтів більше 5 років. А капітально її не ремонтували понад 15 років. На ремонт цієї дороги витратили 2 мільйони гривень.