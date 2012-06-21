Дочірня компанія одного з найбільших в світі виробників насіння сільськогосподарських рослин DowDuPont (США) - DuPont Pioneer Україна інвестувала $5 млн у лінію з виробництва насіння соняшнику на заводі в селі Стасі Полтавської області.
Про це повідомив керівник з виробництва насіння сільськогосподарського підрозділу компанії DowDuPont Pioneer в Європі Пітер Шипош, передають Українські Новини.
За його словами, на повну потужність лінія вийде протягом року.
«У майбутньому цей завод буде виробляти від 200 до 300 тисяч посівних одиниць соняшнику в сезон», – сказав Шипош.
На завод крім українського соняшнику завозитимуть насіння з Туреччини на доопрацювання (протруєння та упаковку).
За словами представників компанії, наразі насіння соняшнику випускатимуть тільки для українського ринку.
У той же час насіння кукурудзи, відкаліброване на цьому заводі, експортується в Румунію, Болгарію та Угорщину.
ДОВІДКА «УК»
DuPont Pioneer в червні 2013 року відкрила завод з виробництва насіння в с. Стасі Полтавської області.
Раніше повідомлялося про те, що загальний обсяг інвестицій DuPont Pioneer в український завод з виробництва насіння складе $56 млн.
DuPont Pioneer реалізує своє насіння у понад 90 країн світу.
Компанія відкрила своє представництво в Києві в 1998 році і почала роботу з селекції нових гібридів кукурудзи і соняшнику. У 2001-му було зареєстровано компанію Піонер Насіння Україна, а 27 серпня 2010 року компанія офіційно повідомила про відкриття свого науково-дослідного центру в Київській області.