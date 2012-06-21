Дочірня компанія одного з найбільших в світі виробників насіння сільськогосподарських рослин DowDuPont (США) - DuPont Pioneer Україна інвестувала $5 млн у лінію з виробництва насіння соняшнику на заводі в селі Стасі Полтавської області.

Про це повідомив керівник з виробництва насіння сільськогосподарського підрозділу компанії DowDuPont Pioneer в Європі Пітер Шипош, передають Українські Новини.

За його словами, на повну потужність лінія вийде протягом року.

«У майбутньому цей завод буде виробляти від 200 до 300 тисяч посівних одиниць соняшнику в сезон», – сказав Шипош.

На завод крім українського соняшнику завозитимуть насіння з Туреччини на доопрацювання (протруєння та упаковку).

За словами представників компанії, наразі насіння соняшнику випускатимуть тільки для українського ринку.

У той же час насіння кукурудзи, відкаліброване на цьому заводі, експортується в Румунію, Болгарію та Угорщину.

ДОВІДКА «УК»

DuPont Pioneer в червні 2013 року відкрила завод з виробництва насіння в с. Стасі Полтавської області.

Раніше повідомлялося про те, що загальний обсяг інвестицій DuPont Pioneer в український завод з виробництва насіння складе $56 млн.

DuPont Pioneer реалізує своє насіння у понад 90 країн світу.

Компанія відкрила своє представництво в Києві в 1998 році і почала роботу з селекції нових гібридів кукурудзи і соняшнику. У 2001-му було зареєстровано компанію Піонер Насіння Україна, а 27 серпня 2010 року компанія офіційно повідомила про відкриття свого науково-дослідного центру в Київській області. 