У селищі Шишаки розпочала роботу інклюзивна школа, відновлена з урахуванням принципів безбарʼєрності та енергоефективності. Школа була відремонтована в межах Надзвичайної кредитної програми для відновлення України (НКПВУ) від Європейського Інвестиційного Банку (ЄІБ), банку Європейського Союзу. Капітальний ремонт школи відбувалася завдяки кредиту у розмірі €1 млн від ЄІБ, а також внеском з місцевого бюджету в розмірі €100 000. Відповідно до умов фінансової угоди кредитні кошти, які держава повертає за рахунок державного бюджету, громадам надаються на безповоротній основі. Про це повідомляє Урядовий портал.

«У нашій країні повністю зруйновано 363 і частково пошкоджено 3417 заклади освіти. Наше завдання відновити їх швидко та якісно, реалізувавши принцип Build Back Better, зокрема в освіті.

Цей принцип розділяють наші партнери з Європейського інвестиційного банку, спрямовуючи кошти на покращення умов навчання в громадах, що прийняли велику кількість внутрішніх переселенців. Це важлива робота, яку ми робимо разом», – прокоментував Віце-прем'єр-міністр з питань відновлення України — міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков.

У школі було проведено внутрішні роботи: ремонт санвузла і заміна вікон та дверей. Було суттєво вдосконалено шкільну інфраструктуру, оновлено газорегуляторне електропостачання. Школу оснастили комп’ютерною мережею з серверним обладнанням. Заклад також адаптували для дітей з особливими освітніми потребами: встановили пандуси, ліфт та підіймач.

Зараз у школі навчається 466 учнів, серед них 41 дитина ветеранів бойових дій, батьки ще 10 дітей є потерпілими внаслідок Чорнобильської катастрофи, 13 дітей з інвалідністю. Крім того, школа прийняла 24 дитини-переселенця з регіонів, що найбільше постраждали від війни.

Надзвичайна кредитна програма для відновлення України (UERP) надає місцевим органам влади можливість відновити соціальну інфраструктуру та покращити умови життя внутрішньо переміщених осіб (ВПО) та громад, що їх приймають. Вже в рамках Програми було успішно відремонтовано 106 обʼєктів, зокрема 51 заклад освіти, 37 медичних установ, 9 соціальних будівель, 4 адміністративні будівлі, 4 культурні та один спортивний центр.