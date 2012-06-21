Полтавські комунальники готуються до опалювального періоду 2017—2018 року. Разом із тим, в області досі не вирішили питання оснащення будинків тепловими лічильниками. Це попри те, що, порівняно з минулим роком полтавці підтягнулися — по області лічильниками оснащено 52,3% будинків, у Полтаві 47%. Торік ці показники були на рівні 12 та 5%. А в Горішніх Плавнях і Миргороді приладами обліку тепла забезпечені всі будинки. Та й рівень сплати населення області за спожиту теплову енергію на Полтавщині нині близько 99%. Відставання із тепловими лічильниками керівництво Полтавської обласної влади пояснює тим, що їх встановлення у Полтаві відбувається не за кошти міськради.
— Відповідальність органів місцевого самоврядування в питаннях підготовки ЖКГ до опалювального сезону має бути стовідсоткова. Це прописано в законі. Ми допомагаємо як можемо. Але кошти мають надходити від Полтави. І хоча на сьогодні ми покращили свої показники, все-таки той, хто не обліковує, не може керувати цими процесами, — каже начальник управління ЖКГ області Едуард Рева.
На важливості співпраці з міською владою для розв’язання цієї проблеми наголосив і голова Полтавської облдержадміністрації Валерій Головко. Тому що, за його словами, до початку опалювального періоду Полтава має бути забезпечена приладами обліку тепла не менш ніж на 70%. «Оскільки міська влада не поспішає йти назустріч у цьому питанні, — сказав він, — встановлення теплових лічильників проводить Полтаватеплоенерго. А ми зі свого боку за рахунок обласного бюджету всіма силами підтримуємо це підприємство фінансово. Нам необхідно консолідуватися з міською владою Полтави та спільно вирішити це питання».
З початку року підприємство ПОКВПТГ «Полтаватеплоенерго» встановило у Полтаві близько 300 лічильників теплової енергії за потреби понад 1100. Встановлення кожного вузла обліку обійшлося йому в 45—50 тисяч гривень.