Міністр захисту довкілля та природних ресурсів Руслан Стрілець спільно з головою Полтавської обласної військової адміністрації Філіпом Проніним та керівниками Лубенської, Кременчуцької, Полтавської і Кобеляцької громад підписали Меморандум про взаємодію щодо розбудови інфраструктури управління відходами. «Чотири заводи у цих громадах дадуть змогу логістично «покрити» сміттєпереробкою всю Полтавщину. Вони застосовуватимуть одразу кілька сучасних технологій обробки — перероблення органічних відходів з подальшим виробництвом біометану, глибоке сортування з виділенням ресурсоцінних матеріалів тощо. Орієнтовно потужності зможуть переробляти до 500 тисяч тонн відходів на рік», — повідомив Руслан Стрілець. За його словами, вартість такого проєкту — приблизно 120—130 мільйонів євро. Уже тривають перемовини з європейськими та американськими партнерами. «За даними ОВА, щороку в області утворюється близько 280 тисяч тонн твердих побутових відходів. Наша спільна мета — впровадити процеси створення в регіоні сміттє­обробного кластера, який подолає проблеми з відходами. Розпочата реформа дає нам таку можливість. Євроінтеграційний рамковий Закон «Про управління відходами» відкриває двері інвесторам та забезпечує умови для створення в Україні сучасної сміттєпереробної інфраструктури», — зазначив Руслан Стрілець. У Полтавській області заводи можуть запрацювати вже за кілька років. Для цього є необхідне підґрунтя.

«На Полтавщині нині налічується приблизно 16 відсотків загальної кількості сміттєзвалищ у країні. Їх слід нарешті ліквідувати. Адже сьогодні країна рухається цивілізованим європейським шляхом управління відходами. Тож екологічні інспектори повинні «взути чоботи» й перевірити кожне місце накопичення відходів у регіоні», — зазначив Руслан Стрілець.

Створення сучасної сміттєпереробної інфраструктури — це ті інвестиційні проєкти, які необхідні кожній території та які підтримує Європейська комісія. Попри війну потрібно тримати руку на пульсі та послідовно вирішувати поточні довкіллєві питання, не відкладаючи їх до Перемоги. Це і питання якості води, і забруднення довкілля від господарської діяльності тощо. У зв’язку з цим міністр захисту довкілля та природних ресурсів доручив Держекоінспекції у співпраці з обласною військовою адміністрацією сформувати перелік потенційних об’єктів, які слід перевірити. Під час спілкування міністра з представниками місцевих громад ішлося про захищеність людей та допомогу в проходженні цьогорічного опалювального сезону. Для Полтавщини важливо забезпечити сільське населення паливною деревиною, і ДП «Ліси України» працюють над цим.

Джерело: Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України