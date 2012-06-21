Полтавська влада запевняє, що зарплати в області зростатимуть. Така приємна новина прозвучала на засіданні обласної міжвідомчої робочої групи з питання забезпечення реалізації рішень, спрямованих на підвищення рівня оплати праці та дотримання норм законодавства в частині мінімальної заробітної плати.
— За статистикою, з початку року в області спостерігається позитивна тенденція з виконання законодавства щодо запровадження мінімальних стандартів оплати праці, — сказав перший заступник начальника ГУ Пенсійного фонду України в Полтавській області Володимир Носенко.
За даними цього управління, кількість найманих працівників у квітні становила 331,5 тисячі осіб (з урахуванням тих, хто працює за договором цивільно-правового характеру, та інвалідів). З початку року частина застрахованих осіб, рівень оплати праці яких у квітні не перевищував 3200 гривень, зменшилася на 9,1 тисячі осіб і становила 55,9 тисячі. Із загальної кількості найманих працівників 60,9% отримують заробітну плату 3200,01—9600 гривень (від мінімальної до трьох мінімальних). Підвищення мінімальної заробітної плати з 1 січня сприяло збільшенню фонду зарплати за чотири місяці цього року порівняно з відповідним періодом минулого майже на 50%. Надходження до Пенсійного фонду в області збільшилися на 515 мільйонів гривень (47%). Середня зарплата у квітні 2017 року становила 6181 гривню, що на 508 гривень більше порівняно з груднем 2016-го.
З початку року управління Держпраці у Полтавській області перевірило 337 роботодавців з питань дотримання мінімального розміру зарплати. Порушення виявили лише на 6 підприємствах. Керівникам установ видали приписи про усунення порушень і склали й передали протоколи до суду. З них 4 приписи вже виконано.