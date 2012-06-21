Полтавська міська влада придбала для комунального підприємства «Полтаваелектроавтотранс» п’ять нових вітчизняних тролейбусів. Два з них уже перевозять пасажирів, ще три проходять обкатку. Нові тролейбуси повністю відповідають українським і міжнародним стандартам міського електротранспорту, вони низькопідлогові та оснащені пандусами. Тож користуватися ними зможуть і люди з особливими потребами, і молоді матусі з візками. Принципова позиція Полтавського міського голови Олександра Мамая — повністю перейти на громадський транспорт такого зразка. Це дасть змогу вивести пасажирські перевезення в Полтаві на якісно новий рівень.
«Придбані тролейбуси зручні в користуванні, — сказала водій «Полтаваелектроавтотрансу» із 32-річним стажем Наталія Бережна, — оснащені бортовими комп’ютерами з дисплеями та приладами контролю за ізоляцією». Крім того, як повідомив головний інженер цього підприємства Микола Древаль, у них встановлено сучасне електронне обладнання та економні, прості в експлуатації електродвигуни.
Тролейбуси виробництва Луцького автоскладального заводу №1 закуплено на виконання Програми розвитку міського електротранспорту в місті Полтава на період до 2017 року. Їхня загальна вартість — майже 25 мільйонів гривень.
Нині у місті над Ворсклою 10 тролейбусних маршрутів, на яких щодня працюють майже 50 тролейбусів. Щодня екологічно чистим транспортом користуються понад 80 тисяч полтавців та гостей міста, зокрема представники пільгових категорій. Загалом тролейбусний парк налічує 64 машини.