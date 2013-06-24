Відтепер на порталі Дія можна закрити ФОП у кілька кліків. Послуга автоматична, тож закрити бізнес можна всього за 1 секунду без участі держреєстратора. Про це повідомляє Урядовий портал.

Сервіс актуальний для людей, які хочуть припинити підприємницьку діяльність або змінити форму власності бізнесу.

«Ми продовжуємо спрощувати комунікацію з державою, щоб усі державні послуги були простими та зручними. На порталі Дія вже доступна найшвидша реєстрація бізнесу у світі. Це революційна послуга, яка дозволяє зареєструвати бізнес всього за 2 секунди. Повністю автоматична, без участі держреєстратора. За весь час сервісом скористалися понад 334,2 тисячі українців. Відтепер доступне й автоматичне закриття ФОП. Ми усунули людський фактор із процесу, тож більше не потрібно чекати на опрацювання заяви вручну», — зазначив Віце-прем'єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій — Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Щоб закрити ФОП, більше не потрібно заповнювати заяву вручну, а потім чекати, коли її опрацює реєстратор. Припинення ФОП відбувається без участі людини, а дані автоматично підтягнуться з Єдиного державного реєстру (ЄДР). Це мінімізує людський фактор і унеможливить помилки в заяві.

Скористатися послугоюможуть фізичні особи-підприємці, які мають РНОКПП або використовують паспортні дані замість картки платника податків. Для цього:

авторизуйтеся на порталі Дія

виберіть послугу – Автоматичне закриття ФОП

натисніть – Подати заяву

необхідна інформація підтягнеться у заяву з ЄДР. Перевірте, чи всі дані правильні

Підпишіть заяву електронним підписом ФОП або КЕПом фізичної особи

Після цього дані про закриття ФОП автоматично надійдуть у ЄДР та до податкової за місцем реєстрації. Статус заяви ви можете перевірити у розділі Послуги – Замовлені послуги.

Послуга реалізується Міністерством цифрової трансформації спільно з Міністерством юстиції України за підтримки Програми EGAP, що впроваджується Фондом Східна Європа за підтримки Швейцарії.