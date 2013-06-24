Учора Прем’єр-міністр Денис Шмигаль представив колективу НАК «Нафтогаз» нового голову Сергія Корецького. Глава уряду відзначив внесок компанії в газозабезпечення країни та подякував колективу за роботу в умовах війни.

Представляючи нового очільника, Денис Шмигаль окреслив загальні пріоритети енергетичної безпеки України та конкретні важливі завдання для компанії на найближчий час.

«Перше — підготовка до наступного опалювального сезону. Світло і тепло має бути в оселях усіх українців. Друге — накопичення достатніх запасів блакитного палива в газосховищах на осінньо-зимовий період. Третє — швидке та якісне відновлення пошкодженої росією інфраструктури газової галузі», — наголосив Прем’єр.

За словами Дениса Шмигаля, серед завдань Нафтогазу — нарощування українського газовидобутку для максимального покриття внутрішніх потреб та подальший розвиток розподіленої генерації. Це зокрема мінімізує втрати від російських атак і додасть українській енергетиці нових потужностей.

«Діяльність НАК «Нафтогаз» ключова для стійкості України. Розраховуємо на ще більш продуктивну роботу заради безпеки і добробуту людей», — наголосив очільник уряду.

Джерело: Департамент комунікацій

Секретаріату КМУ