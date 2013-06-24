Прем’єр­міністр Юлія Свириденко провела координаційну нараду з операторами ринку нафтопродуктів та представниками профільних відомств щодо стабільного забезпечення країни пальним. Головну увагу під час зустрічі приділили забезпеченню потреб прифронтових громад.

«російські удари по автозаправних станціях стають системним викликом для безпеки людей та функціонування паливної інфраструктури», — наголосила Юлія Свириденко. За її словами, на сьогодні необхідні обсяги пального в Україні наявні, дефіциту немає.

Учасники наради скоординували комплекс рішень, які дадуть змогу й надалі гарантувати безперебійне постачання пального.

Окремо було визначено додаткові заходи для підвищення рівня безпеки роботи автозаправних станцій у регіонах, що перебувають під постійною загрозою ворожих атак, повідомляє Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату КМУ.