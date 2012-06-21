Уряд планує будівництво, реконструкцію та наповнення сучасним обладнанням за однаковим стандартом 210 приймальних відділень опорних лікарень по всій країні, зокрема йдеться і про екстрену медицину. Це проєкт на суму щонайменше 6 мільярдів гривень.
Про це під час засідання Кабінету Міністрів повідомив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль.
Також він зауважив, що багато українців по допомогу наразі, на жаль, мають їхати за десятки кілометрів, щоб отримати якісні медичні послуги. Тому уряд має намір забезпечити громадян 60-ти хвилинною доступністю до лікарень, до повного переліку якісних медичних послуг.
На реконструкцію та будівництво приймальних відділень безпосередньо спрямують кошти найбільшого платника податків НАК «Нафтогаз України». У тому, що НАК готовий до цього, запевнив голова правління Андрій Коболєв. Він доповів на засіданні уряду, що наразі на рахунку НАК 64,1 мільярда гривень. Таким чином, у будь який момент, коли буде відповідне рішення, ці кошти може бути передано в державний бюджет України для фінансування державних програм.
Зважаючи на це, Прем’єр доручив Мінфіну, Мінеконенерго, Нафтогазу оперативно, впродовж тижня, розробити спільний механізм залучення цих коштів для державних програм. «Якщо для цього буде потрібно вносити зміни до законодавства, уряд виступить з такими невідкладними ініціативами», – підкреслив Денис Шмигаль.
Відділ новин
«Урядового кур’єра»