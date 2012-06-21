Вороньківський навчально-виховний комплекс, що в Чорнухинському районі Полтавської області, поповнився новим лісовим майданчиком, який звели за ініціативою й коштом місцевих спонсорів. Вартість комплексу — приблизно триста тисяч гривень. А роботи з його облаштування виконали працівники тамтешнього мисливського лісництва за місяць.
Як повідомила директор навчально-виховного закладу Світлана Стасовська, питання створення такого майданчика вона порушила на сесії районної ради. Ідею відразу підтримали представники районного бізнесу. Діти тепер мають спеціально облаштоване місце для навчання та відпочинку на свіжому повітрі в лісі.
На майданчику проводитимуть уроки з екологічної свідомості та виховання дітей і молоді. Цьому сприятимуть таблички з правилами поводження в лісі й збереження природи. Інші плакати розповідають про життя диких тварин, які мешкають у лісах України. На території майданчика розмістили гойдалки та маленькі будиночки. Крім цього, встановили велику альтанку, де діти зможуть сидіти під час уроків на свіжому повітрі.
— Чотири роки тому ми відкрили приблизно такий самий майданчик у найбільшому селі Лубенського району — Вовчику. Він став центром села, де почали збиратися навіть родини з усього району. Цього разу обрали іншу тематику — зробили майданчик кориснішим. І тепер тут відпочиватимуть не тільки сім’ї, а й займатимуться на уроках діти, — каже підприємець Василь Стасовський.
На кошти обласного бюджету у Вороньківському навчально-виховному комплексі влітку встановили сучасні вікна. Місцевий бізнесмен подарував першокласникам парти та стільці, а єдиний випускний клас — шкільне приладдя та спортивний інвентар. Уже на першому уроці діти молодшої школи підготували подарунки бійцям АТО.
Вороньківський навчально-виховний комплекс відомий на Полтавщині тим, що там багато призерів та переможців районних, обласних і всеукраїнських олімпіад, конкурсів. До речі, цими днями обласна влада розпорядилася спрямувати півмільйона гривень з обласної скарбниці на заміну вікон у школі. Також готують проект її модернізації.