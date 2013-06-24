Реалізації програми швидкого відновлення — один із пріоритетів роботи Уряду. Про це Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив під час Години запитань до Уряду у Верховній Раді 6 жовтня, передає Урядовий портал.

«Потреби швидкої відбудови України залишаються на рівні до 15 млрд доларів. Цього року було профінансовано лише частину потреб, решта витрат переходять на 2024 рік», — зазначив Денис Шмигаль.

Прем'єр-міністр також повідомив, що була переформатована робота Багатосторонньої координаційної платформи донорів для України, і тепер до її керівного комітету входять союзники із країн G7 та Європейського Союзу.

«Одним із головних завдань платформи цього року і на наступний рік є забезпечити фінансування проектів відновлення», — наголосив Глава Уряду.

Загалом, за його словами, у 2023 р. з Фонду ліквідації наслідків збройної агресії на різні програми відновлення було виділено 62,3 млрд грн. Кошти спрямовані, зокрема, на роботи на об’єктах енергетики, будівництво водогонів, будівництво та відновлення об’єктів інфраструктури, на експериментальний проект комплексного відновлення шести населених пунктів, а також місцевим бюджетам для реалізації проектів на об’єктах соціальної сфери та житлово-комунального господарства.

Також в Україні активно реалізовується запроваджена Урядом програма єВідновлення, на яку виділено 4,4 млрд гривень. І вже для 16 тисяч українських родин погоджено виплати на ремонти осель. Наразі впроваджуються житлові сертифікати для тих, чиє житло повністю зруйноване, якими можна буде скористатися вже у листопаді. Третій компонент програми — це відшкодування тим, хто зробив ремонти власним коштом.

Важливим питання на сьогодні є гуманітарне розмінування, на яке у проекті Держбюджету на 2024 рік закладено 2 млрд грн. За словами Прем'єр-міністра, відповідно до Плану розмінування сільськогосподарських земель на деокупованих територіях потрібно обстежити 470 тис. гектарів.

«Запускаємо ринок послуг із гуманітарного розмінування через Prozorro. Компанії-власники земель зможуть закуповувати послугу розмінування від офіційних ліцензованих операторів. Держава далі повністю, або частково буде компенсувати витрати. Це має суттєво прискорити процес очищення земель там, де це можливо», — повідомив Денис Шмигаль.

Крім того, за словами Глави Уряду, незабаром планується Міжнародна донорська конференція з гуманітарного розмінування України в Хорватії, на якій очікується залучення додаткових фінансових ресурсів від різних країн, донорів та організацій.

Також Прем'єр-міністр зазначив, що йде активна робота з партнерами щодо наповнення Фонду ліквідації наслідків збройної агресії за рахунок конфіскованих російських активів.