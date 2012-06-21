Понад 100 тисяч паломників очікують 14-16 липня на прощі в Марійському духовному центрі в селі Зарваниця, що на Тернопільщині.
Про це повідомили у прес-службі Тернопільської облдержадміністрації.
«Торік у нас збиралися всі представники Марійських духовних центрів, і це була дуже велика подія. Цього року ми також очікуємо багато паломників. При цьому для нас важливо, що ми напрацювали спільно з церквою професійні прощі, до яких долучається багато людей з центральної та східної України. Адже на прощі не важливо, до якої конфесії ти належиш, важливо духовне об’єднання та спілкування», – відзначив заступник голови облдержадміністрації Юрій Юрик.
Цього року загальнонаціональна проща приурочена 150-річчю коронації Зарваницької чудотворної ікони Пресвятої Богородиці, 125-річчю з дня народження патріарха Йосифа Сліпого та молитві за мир в Україні.
За словами Юрія Юрика, на Тернопільщині очікують папського нунція – дипломатичного представника Папи Римського, а також інших високих духовних представників з європейських країн.
«Для нас найважливіше, щоб проща об’єднала довкола себе якомога більше людей зі всієї України. Заходи й події, які відбуваються у Зарваниці, дають великий позитив і пропагують високий рівень толерантності й порозуміння між людьми, особливо тепер в непростий час для України», – додав Юрик.