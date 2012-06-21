У Марійському духовному центрі в Зарваниці, що на Тернопіллі, впродовж року відбуваються прощі не лише вірян, різних релігійних згромаджень, організацій, а й відомчих, професійних, до прикладу, військовослужбовців, журналістів. Уперше впродовж трьох днів тривала тут акція пам’яті та молитви «Всеукраїнська проща родин Героїв Небесної Сотні». Її ініціаторами та організаторами стали громадська організація, що об’єднала сім’ї Героїв України, загиблих під час Революції Гідності, й Тернопільська облдержадміністрація. Майже 150 рідних полеглих Героїв-майданівців взяли участь у цьому заході.
Акцію розпочали з Тернополя. На площі Героїв Євромайдану в обласному центрі торішнього жовтня відкрили та освятили величний пам’ятник Небесній Сотні. До нього нинішнього травня лягли квіти від матерів, батьків, дітей загиблих майданівців. Відправили панахиду. На Тернопільщині народилися чи жили Герої України Олександр Капінос, Устим Голоднюк, Назарій Войтович, Василь Мойсей, Ігор Костенко, Тарас Слободян. Вони навічно стали воїнами Небесної Сотні, прикладом героїзму, жертовності, патріотизму. Голова облдержадміністрації Степан Барна зазначив, що в краї започаткували комплексну програму із вшанування пам’яті полеглих під час Революції Гідності, яка передбачає не лише проведення спецкурсів чи уроків у школах, а й облаштування окремих виставкових залів у краєзнавчих музеях.
У Зарваниці ще два роки тому глава Української греко-католицької церкви Блаженніший Святослав (Шевчук) освятив каплицю Св. Юрія Побідоносця. Цю споруду назвали пантеоном, пам’ятником на честь Героїв Небесної Сотні та воїнів, які полягли в зоні проведення бойових дій на сході країни. Рідні Героїв Небесної Сотні молилися не лише в цій капличці, а й узяли участь у панахиді за загиблими та в недільних ранкових Богослужіннях, у поході зі свічками.
За час перебування на Тернопіллі родини Героїв Небесної Сотні ознайомилися також із музеєм Патріарха Йосипа Сліпого в селі Заздрість, побували у місті Бучач. Відвідали й Збаразький замок, де відкрили та освятили бронзові погруддя наймолодших Героїв Небесної Сотні — Устима Голоднюка й Назарія Войтовича.