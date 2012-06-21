Дослідники з Пізанського університету (Італія) досліджують муміфіковані залишки аристократів епохи Відродження, що зберігаються в неаполітанській церкві Сан-Доменіко-Маджоре. Вчені дослідили 11 мумій, що належали 10 дорослим чоловікам та 1 дорослій жінці. У трьох останках виявлено сліди злоякісних пухлин. Таким чином, частка захворювань раком склала 27%, що ближче до показника в 31%, який спостерігається нині у високорозвинених країнах.
Про це йдеться в повідомлення іноземних ЗМІ.
«Медичні висновки про те, що рак був надзвичайно рідкісним явищем у давнину, повинні бути переглянуті», – вважають автори дослідження.
Усі вивчені мумії належать членам Арагонської династії, які були правителями Неаполя у XV-XVI століттях. На онкологію хворів король Феррант І Арагонський (пряма кишка), принц Луїджі Карафа (товста кишка), а також герцог Фердинанд Орсіні (пухлина орбіти очей і носових пазух). Вони померли у віці від 55 до 71 року.
«Ми можемо зробити припущення, що рак був частим явищем після 50-60 років, принаймні, в елітних класах епохи Відродження з особливими відмінностями в харчуванні та образі життя. Аристократи того часу могли дозволити собі більш екстравагантну їду, ніж прості смертні, включаючи жири та солодощі», – вважають вчені.