В області ухвалено обласну програму медичного і соціального забезпечення учасників АТО та членів їх сімей.
Як повідомляє прес-служба Луганської ОДА, під час засідання колегії директор Департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації Елеонора Поліщук презентувала Комплексну обласну програму медичного і соціального забезпечення учасників антитерористичної операції та членів їх сімей, ветеранів війни та прирівняних до них осіб, на 2017-2019 роки.
Вона зазначила, що на Луганщині станом на 1 січня 2017 року в області на обліку перебуває 4832 учасника бойових дій, які безпосередньо приймали участь в АТО та 39 членів сімей загиблих військовослужбовців, які приймали участь в АТО. У порівнянні з 2015 роком чисельність учасників АТО зросла на 234 %.
Загальний обсягом фінансування Комплексної обласної програми медичного і соціального забезпечення учасників антитерористичної операції та членів їх сімей, ветеранів війни та прирівняних до них осіб, на 2017—2019 роки становитиме 4883,927 тис. грн.