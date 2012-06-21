Загальний обсяг коштів, які вже виділені на проведення дорожніх робіт, перевищив 20 мільярдів гривень, а протяжність вже відремонтованих доріг – понад
Прем'єр нагадав, що цього року всі роботи розпочалися вчасно – у квітні, тоді як минулого року перші дорожні тендери провели лише у серпні.
«Щотижня ми проводимо інспекційні поїздки регіонами, перевіряємо хід ремонтних робіт, їх якість, відкриваємо відновлені ділянки полотна. Окрема увага – будівництву нових магістралей», – сказав Глава уряду.
Один з таких проектів, зазначив Прем'єр-міністр, – дорога Львів – Одеса через Хмельницький, Вінницю, Миколаїв та Херсон. Траса об’єднає західний кордон з портами і стане потужною складовою транзитних можливостей України. Роботи вже розпочато, за 3-4 роки країна отримає нову дорогу європейської якості сполученням Захід – Південь.
«Ми послідовно виконуємо поставлене завдання щодо збільшення фінансування сектору інфраструктури і щодо підвищення якості доріг. За 3-5 років ситуація в дорожньому господарстві буде змінена докорінно. Якісні дороги – це не тільки можливість вільного й безпечного пересування для громадян, а й потужна точка росту для економіки та логістики держави», – підкреслив Гройсман, додавши, що кожна гривня, вкладена в будівництво дороги, забезпечує 2,5 гривні приросту ВВП держави.