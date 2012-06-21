Військовою прокуратурою Миколаївського гарнізону Південного регіону України до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) КК України стосовно службових осіб державного підприємства «Суднобудівний завод імені 61 Комунара».
Вказані посадовці, виконуючи договори з ремонту та технічного обслуговування суден і човнів Військово-Морських Сил Збройних Сил України, зокрема, фрегата «Гетьман Сагайдачний», ракетного катера «Прилуки», десантного катера «Сватове», використовували металопродукцію зі складу підприємства, але документально оформляли її як придбану у двох товариств з обмеженою відповідальністю в результаті тендерних торгів.
Наслідком цієї «оборудки» стало безпідставне перерахування на рахунки зазначених комерційних товариств грошових коштів на загальну суму 1,3 мільйона гривень.
Розпочато досудове розслідування.
Управління зв’язків із громадськістю та ЗМІ Генеральної прокуратури України