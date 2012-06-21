Інна ОМЕЛЯНЧУК,
«Урядовий кур’єр»
Урочисте нагородження переможців регіонального туру Всеукраїнського рейтингу «Сумлінний платник податків — 2019» приурочили на Рівненщині до Дня підприємця, який відзначаємо в першу суботу вересня.
«Соціальна відповідальність, прозора робота, відповідальне ставлення до своїх обов’язків перед державою властиві бізнесу цивілізованого світу, який цінує свою репутацію. Це ж стосується і підприємств, які працюють на Рівненщині, — зазначив голова Рівненського територіального відділення Асоціації платників податків України Маріян Года. — Всього за рішенням комісії маємо понад 30 переможців у 11-ти номінаціях. Критерії відбору були жорсткі: не лише дотримання податкової дисципліни, питома вага податків на одного працівника та повнота їх сплати, але й достатній рівень оплати праці, кількості офіційно працевлаштованих та витрат на соціальні програми.»
Начальник головного управління ДПС в області Віталій Чуй навів промовисті цифри. Незважаючи на епідемію коронавірусу, Рівненщині вдається виконувати й навіть перевиконувати заплановані надходження до бюджетів різних рівнів. Так, до зведеного бюджету від початку року вже спрямовано 6,1 мільярда, до Державного бюджету порівняно з відповідним періодом минулого року надійшло на 220 мільйонів більше, відповідно на 185 мільйонів більше сплачено ЄСВ.
Голова облдержадміністрації Віталій Коваль подякував тим, хто демонструє прозорий бізнес та сповна виконує зобов’язання перед державою. І наголосив: хто працює по-білому, завжди може розраховувати на розуміння і сприяння з боку всіх владних структур області.
На круглому столі «Ефективність дерегуляції бізнесу: очікування та реалії» обговорили проблемні питання підприємництва з представниками бізнесу, влади та громадськості. Йшлося про ефективне формування та реалізацію державної економічної, податкової та митної політики, поліпшення інвестиційного клімату, посилення впливу громадськості на економічні процеси в регіоні. Підприємницька спільнота одностайна: бізнесу не потрібно вказувати, як працювати. Для його розвитку необхідно створити належні умови. Свої пропозиції готові передати Президенту під час його візиту на Рівненщину, який очікується.
Голова обласної державної адміністрації, очільники податкової, митної служб та територіального відділення Асоціації платників податків України підписали Меморандум про партнерство. Тобто, спільні проблемні питання економічного розвитку вирішуватимуть у ще тіснішій співпраці.