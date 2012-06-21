Три оригінальні культурні проекти реалізують на Рівненщині цього року за грантові кошти від голови облдержадміністрації та голови обласної ради, а 10 ветеранів культури та мистецтва отримуватимуть річні стипендії — 500 гривень щомісяця.
За грантові кошти молоді митці створять музейну експозицію «Рівненщина літературна» (Наталія Волян), презентують дитячу театральну студію «Лялькові сходинки» (Роман Микитюк) і видадуть путівник «Літературний музей Уласа Самчука в Рівному» (Інна Нагорна). Наш земляк Улас Самчук, якого справедливо називають волинським Гомером, створив перший український роман про Голодомор «Марія», а ще — неперевершену трилогію «Волинь».
Серед тих, кого місцева влада в непростий час вирішила підтримати стипендіями, — заслужений майстер народної творчості України Ніна Рабчевська з єдиного в Україні села, де й нині виготовляють серпанок, — Крупове Дубровицького району; заслужена артистка України колишня солістка обласної філармонії Людмила Гурова (з її неперевершеною арією Одарки), заслужений працівник культури Андрій Ткачук та інші.
— Це люди, які сповна віддаються нелегкій справі, прославляючи область у світі, — зазначила заступник голови облдержадміністрації Світлана Богатичук-Кривко. — До речі, виплату грантів і стипендій представникам культури й мистецтва на Рівненщині почали ще 2003 року. За цей час втілено в життя 84 гранти майже на 300 тисяч гривень, 268 людей отримали стипендії — фінансовий доважок до своїх, як правило, невисоких заробітків.