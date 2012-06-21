Нині на Рівненщині працює вісім опорних шкіл, до складу яких входять 19 філій. До того ж, органи місцевого самоврядування ухвалили рішення щодо розширення опорної структури в Березнівському, Дубровицькому та Рівненському районах — усе в межах урядової програми «Нова українська школа».
Бо, як наголосив на селекторній нараді з питань підготовки до нового навчального року Прем’єр-міністр Володимир Гройсман, уряд сприятиме роботі в кількох напрямах: створення опорних шкіл, закупівля шкільних автобусів, зменшення черг у дошкільні навчальні заклади. Мета одна — рівний доступ усіх українців до якісної освіти.
— Завдяки реформі децентралізації суттєво зросли місцеві бюджети, а отже, і можливості громад на своїх територіях, — зазначив голова Рівненської облдержадміністрації Олексій Муляренко. — Тож бюджетні кошти мають працювати на маленьких українці. Інвестиції в освіту — пріоритет у нашому краї, який традиційно б’є рекорди за рівнем народжуваності. До речі, вже цього року збільшимо кількість місць у дитсадках щонайменше на 800.
В області завершено реконструкцію дошкільного навчального закладу в селі Дубляни Демидівського району. До кінця року збудують дитячий садок в Обарові Рівненського району, завершать добудову до дошкільного закладу у селищі Гоща, реконструкцію нежитлового приміщення під дитсадок у Новому Корці Корецького району, реконструкцію з добудовою дитячого садка у селищі Радивилів.
Першого вересня дітей прийме нова школа в Горбакові Гощанського району. А вже до кінця року заплановано завершити будівельні роботи загальноосвітнього навчального закладу в Піскові Костопільського та реконструкцію школи в Корнині Рівненського району. Триває реконструкція школи в Степангороді Володимирецького району. Головний інвестор цих масштабних проектів — держава.