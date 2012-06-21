Тактильні малюнки, Брайлівський алфавіт, годинник, кубики, доміно та фігурки звірів — такі навчально-дидактичні матеріали для незрячих та слабкозорих дітей уперше в Україні розробили й почали виготовляти на 3D-принтері в Рівненській обласній універсальній науковій бібліотеці. Генераторами ідеї стали представники обласного осередку Всеукраїнської громадської організації людей з інвалідністю по зору «Генерація успішної дії» Петро Поліщук та Ніна Асєєва. А втілити їх у життя допоміг волонтер Михайло Грушевський.
— Добре, що 17 років тому наша обласна бібліотека впровадила проект «Вікно в Америку», який дав змогу отримати 3D-принтер. Нині роль бібліотек змінюється, і тепер саме тут презентують продукцію для слабкозорих: діти й дорослі можуть вчитися на цих матеріалах і швидше адаптуватися до життя. До того ж, це крок уперед у впровадженні інклюзивної освіти, — каже заступник голови облдержадміністрації Світлана Богатирчук-Кривко.
За словами волонтера Михайла Грушевського, тактильні матеріали пройшли попередню апробацію у вихованців спеціалізованого дитсадка №35 у Рівному та в Клеванській школі-інтернаті для дітей із вадами зору, їх неодноразово вдосконалювали. Рівняни готові поділитися досвідом з іншими.